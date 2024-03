"Россия - угроза для Европы": премьеры двух стран выступили с тревожными заявлениями

Европа заинтересована победе Украины и проигрыше России

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Путин может готовить длительную войну против Запада. Поэтому Европа должна объединиться, чтобы общими усилиями противостоять российской агрессии.

Об этом он заявил во время обращения к Европейскому парламенту в Страсбурге 13 марта, передает Euobserver. Финский премьер подчеркнул, что страны ЕС должны уже сейчас усилить обороноспособность и безопасность своих границ.

Петтери Орпо добавил, что Россия не является "непобедимой" и у нее ограниченные военные возможности. Но если Украина проиграет войну, то Путин может напасть на европейские страны. Поэтому каждый евро в помощь Украине — это очень "низкая цена по сравнению с альтернативными затратами, если Россия победит".

"Мы можем преодолеть этот вызов, если объединим наши ресурсы. У нас есть финансовые возможности, теперь нам нужно продемонстрировать нашу политическую волю", – подытожил премьер Финляндии.

С аналогичным заявлением выступила и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает ERR. Во время инфочаса правительства она отказалась давать депутатам Рийгикогу гарантии того, что войска Эстонии не войдут в Украину. Вместе с тем она подчеркнула, что на данный момент не идет речи об отправке наземных войск

"Никто не говорил об отправке наземных войск. В английском языке это ground troops, troops on the ground или soldiers on the ground — это солдаты в конкретной стране. Более того, разные страны это делают, разные страны присылают солдат, чтобы помочь украинцам с обучением… Для отправки солдат куда-либо за пределы Эстонии необходим мандат Рийгикогу, так что вы сможете решить этот вопрос сами. Точно так же, как мы отправляли солдат в различные миссии, для этого требуется мандат Рийгикогу. Я не могу это решить одна. Этот вопрос никак не пройдёт мимо вас", — отметила Каллас.

Премьер Эстонии добавила, что в России любую помощь Украине могут расценить как "вмешательство в военный конфликт". Но Эстония заинтересована в победе Украины и проигрыше Путина, поэтому сделает все необходимое, ведь РФ — прямая угроза для Европы.

