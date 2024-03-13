"Ее нужно остановить": Дуда объяснил, почему нельзя дать России победить в Украине

Польша уже несколько раз в истории находилась под гнетом России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский президент Владимир Путин захочет напасть на другие европейские страны. В частности, так поступит глава Кремля, если Россия победит в Украине.

Именно поэтому, как подчеркнул Дуда, Россию следует остановить немедленно. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Если Россия выиграет войну в Украине, она нападет еще раз. Она нападет на другие государства. Вот почему ее нужно остановить", — отметил Дуда.

Он отметил, что Польша уже несколько раз в истории находилась под гнетом России.

К слову, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Россия терпит поражение в войне с НАТО, если решится напасть на Литву, Латвию или Эстонию.

Ранее "Телеграф" писал, что Дуда заявил, что российский диктатор Владимир Путин решил "поджечь мир". По его мнению, сейчас формируется новая коалиция зла.