Укр

"Ее нужно остановить": Дуда объяснил, почему нельзя дать России победить в Украине

Автор
Ульяна Виноградова Ульяна Виноградова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Анджей Дуда Новость обновлена 13 марта 2024, 19:00
Анджей Дуда. Фото president.gov.ua

Польша уже несколько раз в истории находилась под гнетом России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский президент Владимир Путин захочет напасть на другие европейские страны. В частности, так поступит глава Кремля, если Россия победит в Украине.

Именно поэтому, как подчеркнул Дуда, Россию следует остановить немедленно. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Если Россия выиграет войну в Украине, она нападет еще раз. Она нападет на другие государства. Вот почему ее нужно остановить", — отметил Дуда.

Он отметил, что Польша уже несколько раз в истории находилась под гнетом России.

К слову, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Россия терпит поражение в войне с НАТО, если решится напасть на Литву, Латвию или Эстонию.

Ранее "Телеграф" писал, что Дуда заявил, что российский диктатор Владимир Путин решил "поджечь мир". По его мнению, сейчас формируется новая коалиция зла.

Теги:
#НАТО #Польща #Анджей Дуда #россияя #Война в Украине