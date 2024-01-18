"Путин пойдет с оружием дальше": Дуда выступил с важным предупреждением к мировым лидерам

Путин хочет завладеть миром и пойдет ради этого на любой риск

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский диктатор Владимир Путин формирует "коалицию зла". Она готова пойти на любой риск ради управления мировым порядком.

По словам Дуды, если Путин одержит победу в Украине, это подаст четкий сигнал всему миру и побудит его сторонников активизировать действия против западного мира. Об этом он сказал во время "Украинского завтрака" в Давосе, сообщает The Guardian.

"Украинцы должны сами решить свое будущее. Никто другой не может его решить", — сказал Дуда.

По его словам, война в Украине должна закончиться капитуляцией Кремля. Иначе

"И конфликт закончится только с полным отступлением Москвы. Они — агрессоры, напавшие на независимую и суверенную страну. И если бы Россия победила, Путин не остановился бы на Украине", — добавил Дуда.

Он считает, что после Украины кремлевский диктатор пойдет с оружием на страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Напомним, что президент Украины сделал ряд важных заявлений на форуме в Давосе. Украинский лидер также раскритиковал западные санкции, ведь они не заблокировали производство ракет внутри РФ. Он поблагодарил Запад за помощь, но указал и на недостатки санкционных пакетов. Кроме того, Зеленский напомнил, что Украина рассчитывает на замороженные российские активы.

Глава государства добавил, что российский лидер Путин и его друзья-олигархи больше всего любят деньги. И чем больше они потеряют, тем сильнее пожалеют, что начали войну против Украины. Вместе с тем Зеленский напомнил, что заморозка конфликта в стране не означает конца войны. Этот шаг не станет гарантией безопасности для европейских стран.

Ранее "Телеграф" писал, Дуда заявил, что Украина может получить приглашение в НАТО и начать процесс вступления. Однако стать членом Альянса, пока продолжается полномасштабная война, страна не сможет.