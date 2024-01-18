"Путін піде зі зброєю далі": Дуда виступив із важливим попередженням до світових лідерів

Путін хоче заволодіти світом і заради цього піде на будь-який ризик

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський диктатор Володимир Путін формує "коаліцію зла". Вона готова вдатися до будь-якого ризику заради управління світовим порядком.

За словами Дуди, якщо Путін переможе в Україні, це подасть чіткий сигнал усьому світу і спонукає його прихильників активізувати дії проти західного світу. Про це він сказав під час "Українського сніданку" у Давосі, повідомляє The Guardian.

"Українці мають самі вирішити своє майбутнє. Ніхто інший не може його вирішити", — сказав Дуда.

За його словами, війна в Україні має закінчитись капітуляцією Кремля. Інакше під загрозою вторгнення опиняться інші країни.

"І конфлікт закінчиться тільки з повним відступом Москви. Вони — агресори, які напали на незалежну і суверенну країну. І якби Росія перемогла, Путін не зупинився б на Україні", — додав Дуда.

Він вважає, що після України кремлівський диктатор піде зі зброєю на країни Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

Нагадаємо, що президент України зробив низку важливих заяв на форумі у Давосі. Український лідер розкритикував західні санкції, адже не заблокували виробництво ракет у середині РФ. Він подякував Заходу за допомогу, але вказав і на недоліки пакетів санкцій. Окрім того, Зеленський нагадав, що Україна розраховує на заморожені російські активи.

Глава держави додав, що російський лідер Путін та його друзі-олігархи найбільше люблять гроші. І що більше вони втратять, то сильніше пошкодують, що розпочали війну проти України. Водночас Зеленський нагадав, що заморожування конфлікту в країні не означає кінця війни. Цей крок не стане гарантією безпеки для країн Європи.

Раніше "Телеграф" писав, Дуда заявив, що Україна може отримати запрошення до НАТО та розпочати процес вступу. Однак стати членом Альянсу, доки триває повномасштабна війна, країна не зможе.