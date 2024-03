"Росія — загроза для Європи": прем’єри двох країн виступили із тривожними заявами

Європа зацікавлена в перемозі України та програші Росії

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що Путін може готувати тривалу війну проти Заходу. Тому Європа має об’єднатися, щоб спільними зусиллями протистояти російській агресії.

Про це він заявив під час звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі 13 березня, повідомляє Euobserver. Фінський прем’єр підкреслив, що країни ЄС мають уже зараз посилити обороноздатність та безпеку своїх кордонів.

Петтері Орпо додав, що Росія не є "непереможною" і має обмежені військові можливості. Але якщо Україна програє війну, Путін може напасти на європейські країни. Тому кожен євро на допомогу Україні — це дуже "низька ціна, порівняно з альтернативними витратами, якщо Росія переможе".

"Ми можемо подолати цей виклик, якщо об’єднаємо наші ресурси. Ми маємо фінансові можливості, тепер нам потрібно продемонструвати нашу політичну волю", - підсумував прем’єр Фінляндії.

З аналогічною заявою виступила і прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас, повідомляє ERR. Під час інфогодини уряду вона відмовилася давати депутатам Рійгікогу гарантії того, що війська Естонії не увійдуть до України. Водночас вона наголосила, що на цей час не йдеться про відряджання наземних військ.

"Ніхто не говорив про відряджання наземних військ. В англійській мові це ground troops, troops on the ground або soldiers on the ground — це солдати в конкретній країні. Щобільше, різні країни це роблять, різні країни надсилають солдатів, щоб допомогти українцям з навчанням … Для відряджання солдатів кудись за межі Естонії потрібен мандат Рійгікогу, так що ви зможете вирішити це питання самі. Так само як ми відправляли солдатів у різні місії, для цього потрібен мандат Рійгікогу. Я не можу це вирішити одна. Це питання ніяк не пройде повз вас", — зазначила Каллас.

Прем’єрка Естонії додала, що у Росії будь-яку допомогу Україні можуть розцінити як "втручання у військовий конфлікт". Але Естонія зацікавлена у перемозі України та програші Путіна, тому зробить усе необхідне, адже РФ – пряма загроза для Європи.

