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"Її треба зупинити": Дуда пояснив, чому не можна дати Росії перемогти в Україні

Автор
Уляна Виноградова Уляна Виноградова
Дата публікації
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Автор
Анджей Дуда Новина оновлена 13 березня 2024, 19:00
Анджей Дуда. Фото president.gov.ua

Польща вже кілька разів в історії перебувала під гнітом Росії

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський президент Володимир Путін захоче напасти на інші європейські країни. Зокрема, так вчинить глава Кремля, якщо Росія переможе в Україні.

Саме тому, як підкреслив Дуда, Росію треба зупинити негайно. Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

"Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Вона нападе на інші держави. Ось чому її треба зупинити", — зазначив Дуда.

Він наголосив, що Польща вже кілька разів в історії перебувала під гнітом Росії.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Росія зазнає поразки у війні з НАТО, якщо наважиться напасти на Литву, Латвію або Естонію.

Раніше "Телеграф" писав, що Дуда заявив, що російський диктатор Володимир Путін вирішив "підпалити світ". На його думку, зараз формується нова "коаліція зла".

Теги:
#НАТО #Польща #Анджей Дуда #Росія #Війна в Україні