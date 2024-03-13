"Її треба зупинити": Дуда пояснив, чому не можна дати Росії перемогти в Україні

Польща вже кілька разів в історії перебувала під гнітом Росії

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський президент Володимир Путін захоче напасти на інші європейські країни. Зокрема, так вчинить глава Кремля, якщо Росія переможе в Україні.

Саме тому, як підкреслив Дуда, Росію треба зупинити негайно. Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

"Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Вона нападе на інші держави. Ось чому її треба зупинити", — зазначив Дуда.

Він наголосив, що Польща вже кілька разів в історії перебувала під гнітом Росії.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Росія зазнає поразки у війні з НАТО, якщо наважиться напасти на Литву, Латвію або Естонію.

Раніше "Телеграф" писав, що Дуда заявив, що російський диктатор Володимир Путін вирішив "підпалити світ". На його думку, зараз формується нова "коаліція зла".