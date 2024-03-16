Росіяни готують новий наступ? В ISW дали тривожний прогноз

Росіяни будуть намагатися витиснути максимум з поточної ситуації

Російські терористи, скоріше за все, будуть продовжувати наступальні дії, щоб дестабілізувати українські оборонні лінії. Таким чином терористи закладатимуть підгрунтя для нового широкомасштабного наступу влітку 2024 року.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 15 березня. Аналітики підкреслюють, що зараз вирішальну роль у здатності України утримувати позиції та відбивати російські атаки зіграє військова допомога з Заходу.

"Російські війська намагаються підтримувати темп своїх наступальних операцій по всій східній Україні, намагаючись перешкодити українським силам стабілізувати свої оборонні лінії. Російські війська особливо зосереджуються на просуванні якомога далі на захід від Авдіївки, перш ніж українські війська зможуть встановити в цьому районі більш сильну оборонну лінію", – зазначається у звіті.

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, терористи на авдіївському напрямку щодня ведуть механізовані та піхотні штурми. Аналітики зазначають, що українська армія зуміла уповільнити російський наступ, проте тотальна нестача озброєння через затримки з допомогою від західних країн змушує Україну приділяти увагу найбільш критичним ділянкам фронту, збільшуючи ризик прориву там, де ситуація вважається стабільною.

Аналітики припускають, що Росія призупинить військові операції, коли погода стане не дуже сприятливою для них. Проте, скоріше за все, терористи будуть наступати й далі, нехтуючи несприятливими погодними умовами. Росіяни будуть намагатися якнайбільше використати нестачу військових засобів в України до того, як Київ почне отримувати військову допомогу – вони вже робили так минулого року.

На Заході та в Україні офіційні особи та військові чини постійно попереджають про задумку росіян розгорнути широкомасштабний наступ влітку. На тлі нестачі техніки та боєприпасів у ЗСУ це тривожні новини. Терористи мають намір скористатися тим, що українська армія, за прогнозами, влітку 2024 року буде забезпечена ще гірше, ніж зараз.

"Добре забезпечені українські сили показали, що вони можуть перешкодити російським військам досягти навіть незначних здобутків під час широкомасштабних російських наступальних зусиль, і немає жодних підстав сумніватися, що Україна зможе продовжити стабілізацію лінії фронту та підготуватися до відбиття наступальних зусиль Росії, про які повідомляється, цього року. влітку, якщо нестача матеріальних засобів зменшиться", – резюмували аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, коли ЗСУ зможуть перейти до наступу.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що у 3-й штурмовій бригаді розповіли, що зараз відбувається в районі Авдіївки. Російські окупаційні війська зазнають великих втрат, але не залишають спроб наступу.