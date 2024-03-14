"Бог війни знову заговорив": Дикий сказав, коли ЗСУ зможуть перейти до наступу

Важливо не дати російським загарбникам зробити паузу

Українські військові зможуть скористатися часом, доки нові мобілізовані російські загарбники не потраплять на передову, та перейти до наступу. Це може статися у період із квітня по серпень.

Про це колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів в ефірі "24 канали". За його словами, останніми днями — чим далі, тим більше повідомлень із фронту.

"Наша арта оживає. Нарешті знову заговорив Бог війни. І це дуже сильно впливає", — сказав Дикий.

Він наголосив, що цього року українські військові можуть наступати та перехопити ініціативу на фронті, оскільки ворог не зможе на всій лінії бойового зіткнення регулярно та довго тримати наступальну ініціативу.

"Я бачу рівно те саме, що бачить наш командувач Сухопутних військ. Плюс, я бачу те, що бачить Кирило Буданов. А він не просто каже, що росіяни не завжди зможуть витримувати їхній темп наступу, а він абсолютно чітко сів і з калькулятором порахував, що їхніх нинішніх сил вистачить десь плюс-мінус до квітня, може, до середини квітня", — наголосив екс-командир "Айдара".

Євген Дикий згоден з такими розрахунками, оскільки хоч нинішній наступ противника "досить успішний", оскільки вони вловили "вікна можливостей" під час проблемою з нестачею снарядів у ЗСУ, але цей наступ "дуже дорого" обходиться їм.

Також він зазначив, що російська армія поки що призупинила мобілізацію, тому що "добровольців на контракти стає дедалі менше, охочих майже немає". За словами Дикого, про це свідчить той факт, що серед полонених української армії вже з’явилися різні іноземні найманці російських окупаційних сил.

"Вони вже за гроші намагаються вербувати будь-де на краю світу. Що означає: буряти закінчилися, переходимо на непальців", — сказав екс-командир.

Таким чином, "добровільна" мобілізація росіян фактично вичерпана, а "недобровільна" мобілізація зупинена, щоб не "затьмарювати" президентські вибори.

"До ворожки не треба ходити, що одразу після оголошення результатів так званих виборів вони масово понесуть повістки", — вважає Дикий.

Він додав, що якщо повістки почнуть видавати наприкінці березня, то ця нова хвиля мобілізованих опиниться на передовій щонайменше через чотири місяці, наприкінці липня або у серпні.

У цей період між квітнем та повномасштабним поповненням запасів у серпні українська армія може перейти у наступ, сказав Дикий.

"Для нас дуже важливо не дати їм можливості зробити паузу", — підсумував екс-командир.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти можуть готувати новий наступ, скориставшись проблемою нестачі боєприпасів у ЗСУ.