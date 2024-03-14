Окупанти можуть готувати новий наступ: Захід може вплинути на ситуацію, але зволікає — ISW

ЗСУ намагаються розподілити боєприпаси на ділянках фронту, де ведуться масштабніші російські наступальні операції

Нестача боєприпасів, зброї та військової техніки через затримки за допомогою від західних партнерів може зробити нинішню лінію фронту України більш "уразливою". ЗСУ намагаються пом’якшити проблеми, викликані нестачею боєприпасів.

За даними Інституту вивчення війни, пріоритетні для України сектори, яким найбільше загрожує жорстокий російський наступ, можуть створити вразливість в інших місцях. Це може бути використане силами вторгнення для раптового настання.

На думку аналітиків, це дозволило б російському військовому командуванню на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці фронту.

"Українські війська, ймовірно, намагаються пом’якшити проблеми, викликані нестачею боєприпасів, приділяючи пріоритет розподілу боєприпасів на ділянках фронту, де ведуться масштабніші російські наступальні операції", — зазначають експерти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 3-й штурмовій бригаді розповіли, що зараз відбувається в районі Авдіївки. Російські окупаційні війська зазнають великих втрат, але не залишають спроб наступу.