"Бог войны снова заговорил": Дикий сказал, когда ВСУ смогут перейти к наступлению

Важно не дать российским захватчикам сделать паузу

Украинские военные смогут воспользоваться временем, пока новые мобилизованные российские захватчики не попадут на передовую и перейти к наступлению. Это может произойти в период с апреля по август.

Об этом бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал в эфире "24 канала". По его словам, в последние дни — чем дальше, тем больше сообщений с фронта.

"Наша арта оживает. Наконец-то снова заговорил Бог войны. И это очень сильно влияет", — сказал Дикий.

Он подчеркнул, что в этом году украинские военные могут наступать и перехватить инициативу на фронте, поскольку враг не сможет на всей линии боевого соприкосновения регулярно и долго держать наступательную инициативу.

"Я вижу ровно то же, что видит наш командующий Сухопутных войск. Плюс, я вижу то, что видит Кирилл Буданов. А он не просто говорит, что россияне не всегда смогут выдерживать их темп наступления, а он абсолютно четко сел и с калькулятором посчитал, что их нынешних сил хватит где-то плюс-минус до апреля, может, до середины апреля", — подчеркнул экс-командир "Айдара".

Евгений Дикий согласен с такими расчетами, поскольку хоть нынешнее наступление противника "достаточно успешное", так как они уловили "окна возможностей" во время проблемой с нехваткой снарядов у ВСУ, но это наступление "очень дорого" обходится им.

Также он отметил, что российская армия пока приостановила мобилизацию, потому что "добровольцев на контракты становится все меньше, желающих почти нет". По словам Дикого, об этом свидетельствует тот факт, что среди пленных украинской армии уже появились различные иностранные наемники российских оккупационных сил.

"Они уже за деньги пробуют вербовать где угодно на краю света. Что означает: буряты закончились, переходим на непальцев", — сказал экс-командир.

Таким образом, "добровольная" мобилизация россиян фактически исчерпана, а "недобровольная" мобилизация остановлена, чтобы не "затмевать" президентские выборы.

"К гадалке не надо ходить, что сразу после объявления результатов так называемых выборов они массово понесут повестки", — считает Дикий.

Он добавил, что если повестки начнут выдавать в конце марта, то эта новая волна мобилизованных окажется на передовой как минимум через четыре месяца, в конце июля или в августе.

В этот период между апрелем и полномасштабным пополнением запасов в августе украинская армия может перейти в наступление, сказал Дикий.

"Для нас очень важно не дать им возможности сделать паузу", — подытожил экс-командир.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты могут готовить новое наступление, воспользовавшись проблемой нехватки боеприпасов у ВСУ.