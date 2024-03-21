Ранковий обстріл Києва обійшовся ворогу в $300 млн: скільки таких атак фінансують західні компанії, які працюють в РФ

Експерти підрахували вартість удару по столиці 21 березня

Вранці 21 березня Росія після тривалої перерви влаштувала масовану ракетну атаку по Україні. За даними Повітряних Сил, вночі було збито 31 ракету: 2 балістичні типу "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал" та 29 крилатих Х-101/Х-555.

"Телеграф" вирішив підрахувати, в яку суму обійшлася така атака росіянам та скільки таких пусків було оплачено із податків міжнародних компаній, які не залишають ринок РФ.

Скільки коштувала атака

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак приблизно підрахував у своєму Facebook, що ракети Х-101/Х-555 коштують $13 млн, другі — $4 млн. Проте, яких було більше — невідомо. Балістичні ракети "Іскандер-М" та "Кинджал" коштують по $3 млн та $15 млн відповідно.

"Нічна атака на Київ обійшлася десь приблизно в $300 млн. Непогано так "погуляли". Навряд чи це був тренувальний виліт нових екіпажів, які вчаться наводити цілі. Бо надто дороге "навчання". Слава нашим хлопцям, що це все збили", — заявив Шлінчак.

Юристка Агія Загребельська своєю чергою порахувала, що РФ витратила $390 млн на сьогоднішню ракетну атаку Києва.

"Вийшли в нуль" лише одним податком

Свіжі дані за перші місяці 2024 року, показують, що атака повністю відшкодувалася лише з податку, який сплачують іноземні компанії, щоб залишити ринок Росії. Цей хитрий збір РФ ввела після початку своєї "СВО", аби ускладнити вихід з країни для міжнародних компаній.

У 2024 році іноземні компанії сплатили російським "податком на вихід" 385 мільйонів доларів (або 35,7 мільярда рублів), повідомляє Reuters. За ціною це одна сьогоднішня атака.

Володимир Путін перетворив бойкот Заходу на "золоту жилу". Адже від початку війни лише цей збір приніс Росії близько 40 млрд дол. податків. На ці гроші можна було влаштувати аж 102 атаки, подібні до сьогоднішньої.

Далі буде. Бо від початку війни повністю вийшли з РФ лише 373 компанії, згідно з підрахунками Київської школи економіки. Ще 500 компаній знаходяться в процесі виведення з країни, а ще 704 компанії призупинили свою діяльність.

Інші податки

Поки деякі міжнародні компанії намагаються зберегти обличчя і платять за вихід, інші продовжують вести бізнес і платять податок на прибуток. І таким чином скидаються грошима на війну та ракети, що летять нам на голови.

За оцінками Київської школи економіки, розмір податків, сплачених усіма іноземними компаніями в Росії у 2022-2023 роках може бути на рівні $20 млрд за один рік. Це ще 50 пусків, як сьогодні.

До слова, це не єдині підрахунки з податків міжнародних компаній у Росії. Але лише ці два податки принесли бюджету країни-агресорки кошти на понад 150 атак, як сьогодні у Києві.

"Телеграф" повідомляв, що внаслідок обстрілу в столиці постраждали житлові будинки, спалахнули автомобілі, а в одному з дворів утворилася величезна вирва від вибуху, також зруйновано склад магазину Rozetka. За інформацією влади, внаслідок атаки постраждали кілька людей, на щастя обійшлося без постраждалих.