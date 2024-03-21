Пауза в 44 дні: військові пояснили, чому росіяни так довго готували масований обстріл

Ворог хотів би частіше атакувати столицю десятками ракет, та не може з певних причин

Рано вранці в четвер, 21 березня, Росія обстріляла Київ ракетами Х-101 та "Кинджал", витримавши паузу у 44 дні. Вона може вказувати на обмеження технічних можливостей ворога, що є наслідком стратегічної роботи Сил оборони зі знищення військових об’єктів на території РФ.

Деякі літаки росіяни бояться підіймати в повітря. Про це речник Української добровольчої армії "Південь", очільник Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) Сергій Братчук розповів в етері телемарафону.

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Обстріл Києва 21 березня після паузи у 44 дні

"Я розумію прекрасно, що коли ми говоримо про масовані ракетні атаки, то, по-перше, звертаємо увагу зокрема на ці пускові установки, тобто, літаки, які здіймаються у повітря, і що вони несуть на своїх бортах. Якщо є відповідна номенклатура літаків, тих самих "ТУшок", вона може нести 8 ракет, то ми бачимо, що далеко не завжди це відбувається. Пов’язано це, я так розумію, з технологічними процесами, які виникають при зберіганні цих літаків", ― сказав Братчук.

Він нагадав нещодавні вибухи на аеродромі "Енгельс", і розповів, що Сили оборони ведуть стратегічну роботу зі знищення військових об'єктів, яка вже дає істотний результат. Технічні можливості окупаційних військ обмежуються.

"Не все може підійматися у повітря, не все ворогу вдається підтримувати у тому технічному стані, який дозволяє атакувати Україну більш масовано", ― сказав Братчук.

Психологічний аспект масованого обстрілу

Проте в цій атаці ще є психологічний аспект. Масований обстріл Києва може бути реакцією росіян на візит американського високопосадовця в столицю.

"Я думаю, що таким чином відреагували й на візит високопосадовця США, і, власне, скаженіють з того, що на Росії зароджується визвольний добровольчий рух, саме з росіян, які намагаються побороти режим Путіна", ― вважає Братчук.

Зазначимо, що з 12 березня російські добровольці пішли у рейд, зайшовши на територію Бєлгородської та Курської областей. Їм навіть вдалось взяти під свій контроль деякі населені пункти. Один з них ― село Козинка, яке обстріляли авіабомбами за наказом кремлівського режиму.

Нагадаємо, що повітряна тривога у Києві вранці тривала майже три години. Ворог запустив 31 ракету, усі збиті. Для ударів Росія використала 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 та дві балістичні ("Кинджали"). Один з вибухів потрапив на відео.

Раніше "Телеграф" опублікував власний фоторепортаж наслідків атаки по Києву. Кореспондент Ян Доброносов особисто зафіксував усі докази чергового злочину РФ проти цивільних.