Пауза в 44 дня: военные объяснили, почему россияне так долго готовили массированный обстрел

Враг хотел бы чаще атаковать столицу десятками ракет, но не может по определенным причинам

Ранним утром в четверг, 21 марта, Россия обстреляла Киев ракетами Х-101 и "Кинжал", выдержав паузу в 44 дня. Это может указывать на ограничение технических возможностей врага, являющегося следствием стратегической работы Сил обороны по уничтожению военных объектов на территории РФ.

Некоторые самолеты россияне боятся поднимать в воздух. Об этом пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук рассказал в эфире телемарафона.

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Обстрел Киева 21 марта после паузы в 44 дня

"Я понимаю прекрасно, что когда мы говорим о массированных ракетных атаках, то, во-первых, обращаем внимание в частности на эти пусковые установки, то есть, поднимающиеся в воздух самолеты и что они несут на своих бортах. Если есть соответствующая номенклатура самолетов, тех же "ТУшек", она может нести 8 ракет, то мы видим, что далеко не всегда это происходит. Связано это, я так понимаю, с технологическими процессами, которые возникают при хранении этих самолетов", ― сказал Братчук.

Он напомнил недавние взрывы на аэродроме "Энгельс" и рассказал, что Силы обороны ведут стратегическую работу по уничтожению военных объектов, которая уже дает существенный результат. Технические возможности оккупационных войск ограничиваются.

"Не все может подниматься в воздух, не все врагу удается поддерживать в том техническом состоянии, которое позволяет атаковать Украину более массированно", — сказал Братчук.

Психологический аспект массированного обстрела

Однако в этой атаке еще есть психологический аспект. Массированные обстрелы Киева могут быть реакцией россиян на визит американского высокопоставленного чиновника в столицу.

"Я думаю, что таким образом отреагировали и на визит высокопоставленного чиновника США, и, собственно, бесятся из-за того, что на России зарождается освободительное добровольческое движение, именно из россиян, которые пытаются побороть режим Путина", ― считает Братчук.

С 12 марта российские добровольцы пошли в рейд, зайдя на территорию Белгородской и Курской областей. Им даже удалось взять под свой контроль некоторые населенные пункты. Один из них – село Козинка, которое обстреляли авиабомбами по приказу кремлевского режима.

Напомним, что воздушная тревога в Киеве утром длилась около трех часов. Враг запустил 31 ракету, все сбиты. Для ударов Россия использовала 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две баллистические ("Кинжалы"). Один из взрывов попал на видео.

Ранее "Телеграф" опубликовал свой фоторепортаж последствий атаки по Киеву. Корреспондент Ян Доброносов лично зафиксировал подтверждения очередного преступления РФ против гражданских.