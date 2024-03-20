Зеленский попросил ПВО для Харькова: через считанные минуты город обстреляли второй раз за день

Оккупанты усилили обстрелы пограничных городов

Харьков во второй раз за день подвергся обстрелу. Примечательно, что это случилось около 10 минут после того, как президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях предыдущего обстрела в своем видеообращении.

Судя из сообщения харьковского городского главы Игоря Терехова в telegram-канале, новые взрывы прогремели около 22:50. При этом в местных каналах появились сообщения о том, что ракета Искандер была запущена со стороны оккупированных районов Луганской области.

О разрушениях и пострадавших пока информации не поступало.

Стоит отметить, что украинский президент перед этим рассказал о том, что Украина нуждается в большем количестве ПВО для защиты Харькова и других городов, которые находятся недалеко от линии фронта или российской границы.

"Харькову требуется достаточно систем ПВО. Сумщине требуется ПВО. Черниговщине и всем другим нашим регионам, страдающим российским террором. Эти защитные системы есть у партнеров. И партнерам нужно понять, что ПВО должно защищать жизнь", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в среду, 20 марта, российские войска ударили по одному из районов Харькова. Согласно последним данным 5 человек погибли и еще около десятка получили ранения.

Напомним, россияне также активно обстреливают Сумскую область, по которой лишь за март было выпущено около 200 авиационных бомб.