Сумщину пытаются сжечь до руин: Зеленский объяснил, как защитить многострадальный регион

Россия сбросила 200 бомб лишь в марте

Постепенное уничтожение россиянами Сумской области является очевидным примером того, почему Украине необходимо помочь усилить ПВО. Ведь лишь за март текущего года туда было сброшено около 200 российских управляемых авиабомб.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, помимо обстрелов и авиационных ударов россияне также пытаются туда завести свои диверсионные группы.

"Наши пограничные деревни русская армия пытается просто сжечь до руин. Только с начала этого марта и по сегодняшний день российская авиация сбросила только на общины Сумщины уже почти 200 управляемых бомб. Прямо по селам, по городам, по гражданской инфраструктуре", — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина нуждается в усилении возможностей ПВО таким образом, чтобы сделать российский террор невозможным. И это касается не только Сумской области, но и других пограничных районов.

"Важно, чтобы большие страны, имеющие необходимое оружие, действительно были большими в защите жизни – не держали это оружие где-то там, на складах или хранении, а чтобы "петриоты" и все остальное реально работало для спасения жизней людей", — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, на днях власти объявили о массовой эвакуации мирных жителей нескольких общин в Сумской области.