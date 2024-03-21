В Києві через ракетний удар росіян зруйновано склад найбільшого онлайн-магазину України (фото)

Співробітники відреагували на небезпеку і залишилися живими

Внаслідок ранкової атаки російських терористів по Києву, 21 березня, зруйновано великий склад інтернет-магазину Rozetka. Також пошкоджені нові автівки та товари.

Про це у своєму Facebook написав співзасновник маркетплейсу Владислав Чечоткін. Він зауважив, що співробітники не постраждали, адже дотримувалися вимог безпеки й під час ракетного удару перебували у бомбосховищі.

"Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками). Але головне. На зміні було 99 людей. Вони НЕ постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі й завдяки цьому залишилися неушкодженими", — написав Чечоткін.

Співвласник маркетплейсу додав, що дуже вдячний кожному співробітнику Rozetka за бажання працювати та рухатися вперед.

"Все інше — дрібниці. Відбудуємо. Відпрацюємо. Вистоїмо", — насамкінець написав Чечоткін.

Для справки: інтернет-магазин Rozetka — найбільший онлайн-ритейлер у країні. Історія магазину розпочалася у 2004, з продажу парфумерії та косметики. У 2005 почав працювати як інтернет-магазин з продажу техніки — яку можна включити в розетку. З 2019 року повноцінно розпочав роботу як маркетплейс, 2020 запустився як франшиза.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час масованої ракетної атаки у Києві, 21 березня, люди не змогли потрапити до укриттів. Тривога у столиці тривала майже три години, і в цей час деякі укриття були закриті. Також наші журналісти зібрали наслідки атаки на столицю. У кількох місцях влучання уламків російських ракет побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зняв наслідки чергового воєнного злочину країни-терористки.