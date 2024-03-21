Постраждалі та "дощ" з уламків снарядів: ранок у Бєлгороді розпочався з вибухів (фото та відео)

Війна прийшла на територію країни, яка її розв’язала

У четвер, 21 березня, у той час, як росіяни здійснювали масований ракетний удар по Україні, у їхньому власному Бєлгороді, теж лунали вибухи. Постраждали щонайменше два багатоповерхові будинки та багатофункціональна спортивна арена "Бєлгород Арена".

У міноборони Росії повідомили, що над Бєлгородською областю знищено десять снарядів РСЗВ "Вампір", пишуть росЗМІ. За словами очевидців, уламком поранено чоловіка, який вранці гуляв із собакою у дворі, його травми незначні. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Місцеві пабліки публікують фото та відео наслідків атаки. Повідомляється, що скляний фасад "Бєлгород Арени" постраждав від уламків. Також стався приліт в одному із дворів на вулиці Губкіна, є пошкодження у багатоповерхівці на вулиці Спортивна. Мешканці пишуть, що у мікрорайоні Харківська гора "йшов дощ" з уламків збитих снарядів. У багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено автомобілі.

РосЗМІ пишуть, що в результаті обстрілу Бєлгорода постраждало щонайменше 5 людей. За їхніми даними, у постраждалих осколкові поранення.

Директор "Бєлгород Арени" Юрій Черніков розповів про наслідки обстрілу. За його словами, сильно пошкоджено адміністративний корпус, дороговартісне обладнання та приблизно на 20% скління. Він стверджує, що в момент атаки ніхто не постраждав, у будівлі була лише охорона.

Як повідомляв "Телеграф", російський диктатор Володимир Путін подякував бєлгородцям за "мужність". Він додав, що зробить "все, щоби підтримати людей".