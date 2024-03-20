Війна — день 756: окупанти сповільнилися під Авдіївкою, а в прикордонних областях РФ чути вибухи

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти трохи сповільнилися під Авдіївкою, але продовжують посилено тиснути під Мар’їнкою. При цьому бойові дії продовжуються і на інших ділянках фронту, але з меншою інтенсивністю. Такий темп для Росії обернувся величезними втратами та фінансовими збитками, а також тим, що війна поступово переходить на її територію. Жителі прикордонних областей країни-агресора вже більше як тиждень слухають вибухи від боїв, що йдуть неподалік, і постійних нальотів ударних безпілотників.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни обстріляли центральні райони Херсона. За попередньою інформацією, є руйнування.

Про те, що відбувалося 17 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 753: окупанти продовжують терор, але Україна має свою ударну силу в небі

Із ситуацією в Україні за 18 березня можна ознайомитись у матеріалі:Війна — день 754: на території Росії йдуть бої, а над Україною літають "шахеди"

Інформацію за 19 березня дивіться за посиланням: Війна — день 755: росіяни посилюють тиск біля Авдіївки, а у Білгороді лунають вибухи