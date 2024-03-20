Вперше з початку вторгнення: Україна отримає бронетехніку та снаряди від несподіваної країни

Про обсяги пакета допомоги не повідомляється

Влада Косова оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні. До нього здебільшого увійдуть мінометні снаряди.

Як повідомив міністр оборони частково визнаної країни Еюп Мачедонсі у своєму X після завершення зустрічі у форматі "Рамштайн", це буде другим пакетом військової допомоги.

"Косово продовжуватиме підтримувати Україну в її героїчній війні проти російської агресії. Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України я оголосив про наш другий пакет військової допомоги, що складається з мінометних снарядів", — повідомив він.

При цьому він зазначив, що перший пакет допомоги, який було оголошено напередодні, буде доставлено вже наступного тижня. До нього увійдуть вантажівки та бронетехніка на потреби ЗСУ.

Варто зазначити, що до цього Косово допомоги Україні не надсилало.

Косово це частково визнана республіка, яка у 2008 році в односторонньому порядку оголосила про відокремлення від Сербії. Її незалежність визнали понад 100 країн світу, але Україна не входить до їх числа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про підсумки 20-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Партнери України запевнили у подальшій підтримці нашої країни.