Впервые с начала вторжения: Украина получит бронетехнику и снаряды от неожиданной страны

Об объемах пакета помощи не сообщается

Власти Косово объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него в основном войдут минометные снаряды.

Как сообщил министр обороны частично признанной страны Эюп Мачедонси в своем X после завершения встречи в формате "Рамштайн", это будет вторым пакетом военной помощи.

"Косово будет продолжать поддерживать Украину в ее героической войне против российской агрессии. Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины я объявил о нашем втором пакете военной помощи, состоящем из минометных снарядов", — сообщил он.

При этом он отметил, что первый пакет помощи, который был объявлен накануне, будет доставлен уже на следующей неделе. В него войдут грузовики и бронетехника на нужды ВСУ.

Стоит отметить, что до этого Косово помощь Украине не отправляло.

Косово это частично признанная республика, которая в 2008 году в одностороннем порядке объявила об отделении от Сербии. Ее независимость признали более 100 стран мира, но Украина не входит в их число.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об итогах 20-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Партнеры Украины заверили в дальнейшей поддержке нашей страны.