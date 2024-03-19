Юбилейный Рамштайн: что пообещали Украине на очередной встрече

Украинские партнеры заверили в дальнейшей поддержке нашей страны

Во вторник, 19 марта, состоялась 20-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Она прошла на одноименной авиабазе в Германии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Отмечается, что украинскую делегацию возглавлял министр обороны Рустем Умеров.

Приоритетами на этом заседании для Украины было предоставление систем ПВО и ракет к ним, ракет дальнего радиуса действия. Постоянным пунктом обсуждения оставались артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, современные системы РЭБ и РЭР, бронетехника.

Поддержка США

Глава Пентагона Ллойд Остин в начале заседания заявил, что Соединенные Штаты и коалиция не позволят Украине потерпеть поражение в войне против агрессии России. Он также напомнил, что на прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. Он должен поддержать неотложные потребности Украины в ПВО, артиллерии и противотанковых возможностях.

"Во-первых, продолжаем работать вместе, чтобы обеспечить поддержку на новый срок для Вооруженных сил Украины. Во-вторых, находимся в сотрудничестве с украинскими коллегами, чтобы спланировать долгосрочную оборону и сдерживание", — отметил Остин на пресс-конференции по итогам заседания.

По словам министра обороны США, "эта долгосрочная поддержка укоренена в коалициях способностей, они уже запущены в работу". Остин подчеркнул, что страны Контактной группы по обороне Украины за два года собрали $88 млрд военной поддержки.

Глава Пентагона отметил, что цель — помочь Украине выстроить боеспособные Вооруженные силы на долгосрочную перспективу. Он обратился ко всем и призвал "не обманывать себя", думая, что российский диктатор Владимир Путин остановится, а поддерживать Украину и предоставлять ей оружие, необходимое для защиты.

"Мы координируем работу по таким вопросам, как беспилотники, поставки, командование и управление, тренировка и активизация наших оборонно-промышленных баз. Восемь коалиций сил и средств достигли значительного прогресса за последние недели. Мы продолжим работать вместе со всеми коалициями над обнаружением пробелов, обеспечением неотложных потребностей и помощью Украине", – отметил Остин.

Помощь Канады

По итогам заседания стало известно, что Канада выделит более 40 миллионов канадских долларов на закупку артиллерийских снарядов для Украины и 7,5 млн канадских долларов на приборы ночного видения. Также страна официально присоединилась к Коалиции дронов, которую возглавляют Латвия и Соединенное Королевство.

Новый пакет помощи от Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил об очередном пакете помощи Украине на сумму 500 млн евро. По его словам, пакет будет включать в себя 10 тысяч артиллерийских снарядов. Кроме того, в рамках нового пакета помощи будут предоставлены 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных машин. В то же время, отвечая на вопросы относительно дальнобойных ракет Taurus, министр отметил, что об этом "новостей нет".

Помощь Финляндии и Эстонии

Также после заседания стало известно, что Финляндия выделит 30 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов. Ранее сообщалось, что Чехия нашла около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые начнут передавать украинской армии в ближайшее время, но будут поставляться в течение всего года.

В свою очередь глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна имеет "разные варианты отправки большего количества боеприпасов Украине", закупленных за пределами Европы. Также он отметил, что завтра, 20 марта, планирует прибыть в Киев.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что за два года полномасштабной войны против Украины Россия потеряла сотни тысяч военных. Также, по его словам, РФ израсходовала сотни миллиардов долларов бюджетных средств.