Медленно оттеснять, но не наступать: как на фронт в Украине повлияет помощь от США

Украина срочно нуждается в помощи от США

Помощь Украине от США в 2024 году не позволит начать еще одно контрнаступление, поскольку время для этого уже истекло. Вместо этого, украинская армия сможет медленно оттеснять российских террористов.

Об этом сказал глава Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид, сообщает "Голос Америки". Он отметил, что кардинального прорыва в этом году не предвидится – разве что в следующем, если помощь США сохранится.

"В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом", — сказал сенатор.

По его мнению, это сильно усложнит положение россиян и заставит их сесть за стол переговоров на украинских условиях. Поэтому Конгресс США должен срочно утвердить пакет с помощью Украины.

"Мы должны принять законопроект о дополнительном финансировании. Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу", – резюмировал он.

Как писал "Телеграф", США после долгой паузы приняли решение выделить Украине долгожданный новый пакет помощи на 300 млн долларов. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в новом пакете были переданы боеприпасы, которых может хватить на "несколько недель, а возможно и всего на пару недель".

Однако такое выделение помощи – уникальный случай, поскольку "зашкваренные" трамписты в Конгрессе все еще блокируют миллиарды долларов помощи для Украины. Потому пакет выделили за счет сэкономленных денег Пентагона.

Пока Конгресс США не может проголосовать за выделение помощи Украине в размере 60 млрд долларов, у Пентагона нет бюджета на 2024 год. Из-за нерешительности конгрессменов страдает прежде всего обороноспособность США.