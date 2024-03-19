Повільно відтісняти, але не наступати: як на фронт в Україні вплине допомога від США

Україна терміново потребує допомоги від США

Допомога Україні від США у 2024 році не дасть можливості почати ще один контрнаступ, оскільки час для цього вже сплив. Замість цього українська армія зможе повільно відтісняти російських терористів.

Про це сказав голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід, повідомляє "Голос Америки". Він зазначив, що кардинального прориву в цьому році не передбачається – хіба що у наступному, якщо допомога США збережеться.

"Наступного, 2025 року, має бути нова наступальна операція, яка, сподіваюся, дасть їм змогу встановити вогневий контроль над Кримом", – сказав сенатор.

На його думку, це дуже сильно ускладнить становище росіян та змусить їх сісти за стіл переговорів на українських умовах. Тому Конгрес США повинен терміново затвердити пакет з допомогою для України.

"Ми повинні ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування. Ми повинні буквально дати їм зброю, артилерію і боєприпаси, щоб виконати роботу", – резюмував він.

Як писав "Телеграф", США після довгої паузи ухвалили рішення виділити Україні довгоочікуваний новий пакет допомоги на 300 млн доларів. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що в новому пакеті були передані боєприпаси, яких може вистачити на "кілька тижнів, а можливо і лише на пару тижнів".

Проте таке виділення допомоги – унікальний випадок, оскільки "зашкварені" трампісти у Конгресі все ще блокують мільярди доларів допомоги для України. Тому пакет виділили за рахунок зекономлених грошей Пентагону.

Поки Конгрес США не може проголосувати за виділення допомоги Україні у розмірі 60 млрд доларів, у Пентагону немає бюджету на 2024 рік. Через нерішучість конгресменів страждає насамперед обороноздатність США.