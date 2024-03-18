Компанії США допомагають російським авіаударам? Як супутникові фото України з’являються у путінців

За останні два роки було понад сотню дивних "збігів"

Приватні американські компанії можуть передавати Росії якісні супутникові зображення військових об’єктів на території України. З початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано понад сотню "збігів", коли супутник вилітав для знімків конкретної території, а за кілька днів (іноді тижнів) це місце було обстріляне Росією.

Після ракетного удару по об’єкту знову прямував супутник для фіксування масштабів збитків. Про це повідомляє видання The Atlantic, посилаючись на українського військового чиновника, ім’я якого не розголошується.

Росія отримує супутникові знімки України

"Кількість збігів, коли за знімками йдуть удари, надто велика, щоб бути випадковою. Іноді збіг ― це просто збіг. Але підозрілі випадки накопичуються", ― сказав журналістам високопосадовець.

Як приклад він навів кілька випадків. 2 квітня 2022 року було завдано ракетного удару по аеродрому під Миргородом Полтавської області. За тиждень американські компанії отримали 9 запитів на знімки цього об’єкта.

Подібні "збіги" фіксувалися сотні разів. Спочатку Росія запитувала знімки, а згодом била по цих об’єктах.

Як РФ вдається співпрацювати з американськими компаніями

Офіційно США підтримують Україну, цієї позиції дотримуються і приватні супутникові компанії. Цю інформацію підтвердила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Тобто безпосередньо США і Росія співпрацювати не можуть. Але в Міноборони підозрюють, що РФ купує ці знімки завдяки посередництву іноземних компаній.

Український чиновник, який дає інтерв’ю The Atlantic, також не звинувачував американські компанії у підтримці Росії. Але він підкреслив, що їм слід ретельніше перевіряти партнерів.

Зазначимо, що у США є дві найбільші супутникові компанії — Maxar і Planet. І кожна з них робила знімки українських об’єктів, які пізніше були атаковані. Але у компаніях відкидають звинувачення. Вони заявляють, що ретельно перевіряють своїх клієнтів.

У Planet навіть провели службове розслідування. Компанія стверджує, що випадків зловживання обов’язками не було зафіксовано.

Зазначимо, що супутникові зображення часто використовуються визначення шкоди після атаки. На початку березня було опубліковано знімки аеродрому Таганрога, який атакували ще 29 лютого.

Раніше "Телеграф" писав про виснаження ворожого сховища артилерії в Києві. Це підтвердили супутникові знімки.