У Росії виникли проблеми з постачанням снарядів від КНДР: що дізналися ЗМІ

Починаючи з 12 лютого, на супутникових знімках не видно жодного великого вантажного судна поблизу двох причалів у Расоні, де зазвичай завантажується зброя

Північна Корея призупинила постачання боєприпасів до Росії морським шляхом. Можливо, це пов’язано з проблемами виробництва в КНДР або логістичними труднощами.

Судна зі зброєю не з’являлися у портах протягом останніх тижнів, повідомило південнокорейське видання NK Pro. Чотири судна — "Ангара", "Майя-1", "Марія" та Lady R — перевозили боєприпаси до РФ, здійснивши не менше 32 рейсів. Востаннє судно "Майя-1" заходило до порту Расон у Північній Кореї 12 лютого, а Lady R — 4 лютого. Усі ці кораблі перебувають під санкціями Міністерства фінансів США за ймовірну причетність до перевезення військової техніки та боєприпасів із КНДР до Росії.

За цей час також не фіксувалася доставка контейнерів на експортний причал. При цьому контейнери, які доставили "Майя-1" та Lady R на початку лютого, протягом останніх тижнів залишаються в порту. Можливо, вони порожні, або не потрібно терміново доставляти їх до місць призначення в Північній Кореї.

Починаючи з 12 лютого, на супутникових знімках не видно жодного великого вантажного судна поблизу двох причалів у Расоні, де зазвичай завантажується зброя. Крім того, знімки свідчать, що до порту Расон не підвозили контейнери залізницею з внутрішніх регіонів Північної Кореї.

Можливо, операцію зупинено через проблеми з виробництвом у Північній Кореї чи інші логістичні труднощі. Проте не можна виключати й того, що зброя передається до Росії повітряним чи залізничним транспортом через спільний кордон двох країн.

Як раніше повідомляв "Телеграф", із серпня 2023 року російські терористи отримали від північнокорейського режиму не менше 2,5 млн одиниць артилерійських снарядів. Вантажі возили російські транспортні судна з порту Наджин до КНДР у порти Дунай та Східний у Приморському краї РФ.