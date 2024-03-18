Компании США помогают российским авиаударам? Как спутниковые фото Украины появляются у путинцев

За последние два года было более сотни странных "случайностей"

Частные американские компании могут передавать России качественные спутниковые изображения военных объектов на территории Украины. С начала полномасштабного вторжения было зафиксировано более сотни "совпадений", когда спутник вылетал для снимков конкретной территории, а через несколько дней (иногда недель) это место было обстреляно Россией.

После ракетного удара по объекту снова направлялся спутник для фиксирования масштабов ущерба. Об этом сообщает издание The Atlantic, ссылаясь на украинского военного чиновника, имя которого не разглашается.

Россия получает спутниковые снимки Украины

"Количество совпадений, когда за снимками следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным. Иногда совпадение ― это просто совпадение. Но подозрительные случаи накапливаются", ― сказал журналистам высокопоставленный собеседник.

В качестве примера он привел несколько случаев. 2 апреля 2022 года был нанесен ракетный удар по аэродрому под Миргородом Полтавской области. Ровно за неделю американские компании получили 9 запросов на снимки этого объекта.

Подобные "совпадения" фиксировались сотни раз. Сначала Россия запрашивала снимки, а спустя какое-то время била по этим объектам.

Как РФ удается сотрудничать с американскими компаниями

Официально США поддерживает Украину, этой позиции придерживаются и частные спутниковые компании. Эту информацию подтвердила заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко. То есть, напрямую США и Россия сотрудничать не могут. Но в Минобороны подозревают, что РФ покупает эти снимки благодаря посредничеству иностранных компаний.

Украинский чиновник, дающий интервью The Atlantic, также не обвинял американские компании в пособничестве России. Но он подчеркнул, что им следует более тщательно проверять партнеров.

Отметим, что в США есть две крупнейшие спутниковые компании ― Maxar и Planet. И каждая из них делала снимки украинских объектов, которые позднее были атакованы. Но в компаниях откидывают обвинения. Они заявляют, что тщательно проверяют своих клиентов.

В Planet даже провели служебное расследование. Компания утверждает, что случаев злоупотребления обязанностями не было зафиксировано.

Отметим, что спутниковые изображения часто используются для определения ущерба после атаки. В начале марта были опубликованы снимки аэродрома Таганрога, который атаковали еще 29 февраля.

Ранее "Телеграф" писал об истощении вражеского хранилища артиллерии в Омске. Это подтвердили спутниковые снимки.