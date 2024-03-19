Ювілейний Рамштайн: що пообіцяли Україні на черговій зустрічі

Українські партнери запевнили у подальшій підтримці нашої країни

У вівторок, 19 березня, відбулася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Вона пройшла на однойменній авіабазі у Німеччині.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України. Зазначається, що українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров.

Пріоритетами на цьому засіданні для України були надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіуса дії. Постійним пунктом обговорення також залишались артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка.

Підтримка США

Голова Пентагону Ллойд Остін на початку засідання заявив, що Сполучені Штати та коаліція не дозволять Україні зазнати поразки у війні проти агресії Росії. Він нагадав також нагадав, що минулого тижня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів. Він має підтримати нагальні потреби України у ППО, артилерії та протитанкових можливостях.

"По-перше, продовжуємо працювати разом, щоб забезпечити підтримку на новий термін для Збройних Сил України. По-друге, перебуваємо у співпраці з українськими колегами, аби спланувати довгострокову оборону та стримування", — зазначив Остін на пресконференції за підсумками засідання.

За словами міністра оборони США, "ця довгострокова підтримка вкорінена в коаліціях спроможностей, їх уже запущено в роботу". Остін підкреслив, що країни Контактної групи з питань оборони України за два роки зібрали $88 млрд військової підтримки.

Голова Пентагону зазначив, що наразі ціль — допомогти Україні вибудувати боєздатні Збройні сили на довгострокову перспективу. Він звернувся до всіх і закликав "не обманювати себе", думаючи, що російський диктатор Володимир Путін зупиниться, а підтримувати Україну і надавати їй зброю, необхідну для захисту.

"Ми координуємо роботу з таких наскрізних питань, як безпілотники, постачання, командування і управління, тренування і активізація наших оборонно-промислових баз. Вісім коаліцій сил і засобів досягли значного прогресу за останні тижні. Ми продовжимо працювати разом з усіма коаліціями над виявленням прогалин, забезпеченням нагальних потреб і допомогою Україні", – зазначив Остін.

Допомога Канади

За підсумками засідання також стало відомо, що Канада виділить понад 40 мільйонів канадських доларів на закупівлю артилерійських снарядів для України та 7,5 млн канадських доларів на прилади нічного бачення. Також країна офіційно приєдналась до Коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Сполучене Королівство.

Новий пакет допомоги від Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про черговий пакет допомоги Україні на суму 500 млн євро. За його словами, пакет включатиме 10 тисяч артилерійських снарядів. Крім того, в рамках нового пакету допомоги буде надано 100 бронемашин для піхоти та 100 транспортних машин. Водночас, відповідаючи на запитання щодо далекобійних ракет Taurus, міністр зауважив, що про це "новин немає".

Допомога Фінляндії та Естонії

Також після засідання стало відомо, що Фінляндія виділить 30 млн євро на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів. Раніше повідомлялося, що Чехія знайшла близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які почнуть передавати українській армії найближчим часом, але постачатимуться протягом усього року.

Своєю чергою голова Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна має "різні варіанти відправки більшої кількості боєприпасів Україні" з-за меж Європи. Також він зазначив, що завтра, 20 березня, планує прибути до Києва.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила сотні тисяч військових. Також, за його словами, РФ витратила сотні мільярдів доларів бюджетних коштів.