Війна — день 753: окупанти продовжують терор, але Україна має свою ударну силу в небі

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують наступальні дії, щоб спробувати дестабілізувати українську лінію оборони, проте аналітики зазначають, що, ймовірно, їм незабаром доведеться призупинити їх через початок періоду несприятливої погоди. Втім, за їхніми словами, штурми з використанням піхоти не зупинятимуться, оскільки РФ спробує максимально отримати вигоду з нестачі боєприпасів у бійців ЗСУ. Водночас Україна теж не планує мовчки зазнавати ударів і завдяки далекобійним дронам вже почала виводити з ладу російські НПЗ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти запустили БПЛА у бік Одеси з Чорного моря, у мережі пишуть про те, що біля міста чули вибухи.

Про те, що відбувалося 14 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 750: вибухи та бої під Білгородом та збройові заводи Німеччини в Україні

З ситуацією в Україні за 15 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 751: напружена ситуація на кордонах та ракетний удар по Одесі

Інформацію за 16 березня дивіться за посиланням: Війна — день 752: в Одесі оголошено день жалоби, в Росії бої у двох областях