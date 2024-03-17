Атакували з боку України? По військовій базі в Придністров'ї завдано удару, знищено техніку (відео)

Техніка вигоріла повністю

У невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" (ПМР) пролунав потужний вибух на військовій базі. Її нібито безпілотник.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на заяву так званого "Міністерства держбезпеки". За їхніми даними, інцидент стався сьогодні, 17 березня, на території однієї із військових частин Тирасполя. Там виникла пожежа внаслідок вибуху безпілотника.

"Попередньо встановлено, що вибух стався в результаті атаки дрона-камікадзе, політ якого був зафіксований з боку "Кнюверного мосту", — йдеться в повідомленні ЗМІ.

Також вони оприлюднюють перші кадри з місця подій. На них видно, що в результаті удару повністю було знищено щонайменше один військовий гелікоптер. Попередньо, судячи з вигляду уламків, ним є Мі-8, озброєний некерованими ракетами.

Хто саме завдав удару поки що невідомо. Варто зазначити, що "Кеверний міст", про який говорять ЗМІ, знаходиться осторонь України.

Додамо, що сам удар зафіксовано на відео. Його вже розповсюджують Telegram-канали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий оглядач оцінив готівку "ПМР".