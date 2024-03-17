Атаковали со стороны Украины? По военной базе в Приднестровье нанесен удар, уничтожена техника (видео)

Техника выгорела полностью

В непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" (ПМР) раздался мощный взрыв на военной базе. Её атаковал беспилотник.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на заявление так называемого "Министерства госбезопасности". По их данным, инцидент произошел сегодня, 17 марта, на территории одной из воинских частей Тирасполя. Там возник пожар в результате взрыва беспилотника.

"Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе, полёт которого был зафиксирован со стороны "Клеверного моста", — говорится в сообщении СМИ.

Также они публикуют первые кадры с места событий. На них видно, что в результате удара полностью был уничтожен как минимум один военный вертолет. Предварительно, судя по виду обломков, им является Ми-8, вооруженный неуправляемыми ракетами.

Кто именно нанес удар пока неизвестно. Стоит отметить, что "Клеверный мост", о котором говорят СМИ, находится в стороне Украины.

Добавим, что сам удар был зафиксирован на видео. Его уже распространяют Telegram-каналы.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный обозреватель оценил наличные силы "ПМР".