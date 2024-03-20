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Дрони ГУР уразили російські бомбардувальники? Про це свідчать супутникові знімки, зроблені напередодні (фото)

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 20 березня 2024, 16:38

На території аеродрому знаходились 11 літаків

У середу, 20 березня на військовий аеродром в Енгельсі було здійснено атаку безпілотників. В мережі з'явилися супутникові знімки летовища, які були зроблені напередодні нальоту, 19 березня.

Про це повідомляють "Схеми". Зазначають, що згідно з даними із супутника, на території аеродрому знаходилося 11 літаків.

"У місті Енгельс у Саратовській області Росії розташований військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники. З нього, зокрема, злітають російські літаки, які атакують цілі в Україні. Згідно з супутниковими знімками, які є у розпорядженні "Схем", 19 березня 2024 року на території аеродрому знаходились 11 літаків, зокрема 9 бомбардувальників: 6 Ту-95 (один з яких в неробочому стані) та 3 Ту-160", — повідомляє видання.

За даними джерел "Телеграфа", атаку на аеродром в Енгельсі здійснило Головне управління розвідки України. Разом з тим, джерела у ГУР видання "Радіо Свобода" повідомили, що "цілі уражено, результати уточнюються".

З огляду на це, можна припустити, що серед уражених цілей могли бути російські бомбардувальники, а саме Ту-95 або Ту-160. Інформація наразі уточнюється.

Нагадаємо, раніше на аеродромі "Енгельс" вже двічі відбувалися вибухи. Перший стався 5 грудня і тоді ушкодження отримав бомбардувальник Ту-22М. Другий вибух стався 26 грудня, він став причиною загибелі щонайменше трьох російських солдатів. Після них росіяни вирішили прибрати звідти частину стратегічних бомбардувальників.

Як повідомляв "Телеграф", 18 березня Росію в черговий раз атакували безпілотники. Неспокійний вечір перейшов у тривожну ніч.

Теги:
#Росія #Обстріли #БПЛА #Енгельс