Два прямі влучання: про наслідки ракетних ударів по ДніпроГЕС розповіли в "Укргідроенерго"

Російські терористи били прицільно

Вранці у п’ятницю, 22 березня, Росія обстріляла Запоріжжя та низку інших міст України, були прямі влучення по ДніпроГЕС, що призвели до серйозних пошкоджень. Наразі невідомо, чи можна буде відновити об’єкт.

Прямі ракетні удари припали по ГЕС-1 та ГЕС-2. Відновлення другої станції під питанням, заявив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота журналісту видання "Радіо Свобода".

"На сьогоднішній день є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому обсязі і з якої потужності вона зможе працювати. Саме через влучення, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2" , — сказав Сирота.

Наразі ГЕС-2 перебуває у критичному стані. Станція ГЕС-1 також не працює після ракетного удару. Зараз в "Укргідроенерго" вживають усіх необхідних заходів через виведення з ладу станцій.

Незважаючи на це, ситуація контрольована. Загрози прориву немає. Енергетики та рятувальники продовжують роботу на об’єкті.

Нагадаємо, що вранці 22 березня на ДніпроГЕС почалася пожежа після влучення ворожих ракет. Повітряна тривога лунала по всій країні. Росія випустила по Україні понад 150 повітряних цілей. Це були дрони типу "шахед" та різні види ракет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада показала перші фото після вибухів на ДніпроГЕС. На знімках видно наслідки ворожої атаки.