В "Укренерго" відреагували на нові ракетні удари окупантів і пояснили, чи є загроза підриву греблі ДніпроГЕСу

Скільки триватимуть обмеження в електропостачанні в певних регіонах, в компанії не можуть сказати.

Масована ракетна атака російських окупантів на об'єкти української енергетики вранці 22 березня стала наймасштабнішою за весь опалювальний сезон 2023/24. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомила прессекретар НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

"Основна ціль – це високовольтні підстанції "Укренерго" і об'єкти генерації, тобто електростанції", — заявила речниця.

Ракетний обстріл РФ спричинив ураження на об'єктах енергетики, на електростанціях і підстанціях "Укренерго". Є обмеження електропостачання, зокрема, в регіонах Лівобережної України — Дніпропетровський регіон і місто Дніпро, та на схід України — місто Харків, де теж спостерігаються перебої з електрикою.

Зараз фахівці оцінюють результати обстрілу і найближчим часом почнуть аварійно-відновлювальні роботи. Поки в "Укренерго" не можуть сказати, скільки триватимуть обмеження в постачанні електроенергії.

"Я думаю, що вони не будуть довготривалими, принаймні, досвід, як швидко відновлювати у нас є", — наголошує Цатурян.

Вона додала, що окрім систем ППО Сил оборони українські об’єкти енергетики мають пасивний захист — певні споруди, які в багатьох випадках дозволили мінімізувати наслідки такої суттєвої атаки.

Також Цатурян додала, що на Дніпровській ГЕС у Запоріжжі, яка теж потрапила під удар окупантів, нема критичної загрози підриву греблі або природної катастрофи.

"Атака була, для ДніпроГЕС вона була важка, але ДніпроГЕС стоїть", — наголосила Цатурян.

В "Укргідроенерго" також спростовують загрози прориву греблі.

Коментуючи заяву "Енергоатому" про те, що Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під російською окупацією, через ракетну атаку опинилася на межі чергового блекауту, в "Укренерго" кажуть, що це теж не стане для них перешкодою.

"Для "Укренерго" і наших ремонтних бригад, знеструмлення ЗАЕС через перебиття лінії, які її живлять і надають їй енергозабезпечення для охолодження реакторів, теж не новина. Тільки за зиму 2022-2023 рр. росіяни перебивали ці лінії більш як 20 разів. Ба більше, десь три тижні тому вони знову перебили цю лінію, але ми відновили енергоживлення на ЗАЕС", — розповідає пресекретар "Укренерго".

Вона пояснює, що почати відновлювальні роботи важко через постійні обстріли росіян. Окупанти бачать, що працюють ремонтні бригади енергетиків у спеціальній формі, і направляють на них дрони.