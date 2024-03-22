Атакували не тільки дамбу: внаслідок удару по Запоріжжю є загиблий і поранені

4 будинки зруйновано вщент тільки по одній з вулиць

Внаслідок масованої атаки РФ по Запоріжжю 22 березня відомо про щонайменше одного загиблого та вісьмох поранених. Росія випустила по місту майже 20 ракет.

Відомо, що зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки. Про наслідки наймасшатбнішого за рік обстрілу Запоріжжя розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС, понівечено десять приватних будинків та понад 40 багатоповерхівок, 4 будинки зруйновано вщент тільки по одній з вулиць.

"Рятувальники працюють на місцях влучань. Комунальники визначають перелік пошкоджень та потреби для ліквідації наслідків. По закінченню їхньої роботи надам уточнену інформацію щодо наслідків масового удару", — сказав Федоров.

Раніше "Телеграф" писав, що вночі та вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили масштабну атаку на енергетичну систему України. Зафіксовано влучання в об’єкти генерації та системи розподілу у різних областях.