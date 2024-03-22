Атаковали не только дамбу: в результате удара по Запорожью погиб и ранен.

4 дома разрушены до основания только по одной из улиц

В результате массированной атаки РФ по Запорожью 22 марта известно о по меньшей мере одного погибшего и восьмерых раненых. Россия выпустила по городу около 20 ракет.

Известно, что разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и многоэтажки. О последствиях самого масштабного за год обстрела Запорожья рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, перекрыто автомобильное движение на дамбе ГЭС, изуродовано десять частных домов и более 40 многоэтажек, 4 дома разрушены до основания только по одной из улиц.

"Спасатели работают на местах попаданий. Коммунальщики определяют перечень повреждений и потребности для ликвидации последствий. По окончании их работы предоставим уточненную информацию о последствиях массового удара", — сказал Федоров.

Ранее "Телеграф" писал, что ночью и утром в пятницу, 22 марта, россияне совершили масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Зафиксировано попадание в объекты генерации и системы распределения в разных областях.