Росіяни вдарили по греблі ДніпроГЕС у Запоріжжі: які наслідки і коли їх ліквідують (фото)

Наслідки російської атаки вже активно усувають

Під час масованої ракетної атаки 22 березня армія РФ завдала удару по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Вона є найбільшою в Україні.

"Телеграф" розповідає останні подробиці про терористичний акт росіян. Спершу слід розповісти про те, що собою представляє ДніпроГЕС.

Дніпрогес знаходиться у Дніпровському районі міста Запоріжжя. Вона з’єднує два береги населеного пункту і є не лише важливим об’єктом української гідроенергетики, а й важливою переправою, оскільки по спорудах гідроелектростанції прокладено автомобільний міст на чотири смуги дорожнього руху.

Дана гребля є велетенською спорудою з бетону: довжиною 750 метрів і висотою 64 метрів. Напірні споруди ГЕС утворюють Дніпровське водосховище.

Як раніше ми писали, Дніпровська ГЕС стала першою гідроелектростанцією, побудованою на річці Дніпро. Її будівництво почалося в березні 1927 року і вирішувало кілька проблем Наддніпрянщини: по-перше, створювався потужний промислово-енергетичний центр, і завдяки греблі ГЕС, що підняла рівень води в річці Дніпро на 37,8 м, утворилася можливість судноплавства від Чорного моря до Києва та вище.

Варто зазначити, що під час Другої світової війни, 18 серпня 1941 року, станцію було зупинено та виведено з експлуатації у зв’язку з наближенням німецьких військ. 1943 року при відході німецькі окупанти зруйнували машинний зал, щитову стінку та дамбу ГЕС. Це спричинило катастрофічні наслідки для населених пунктів, розташованих за течією. Житлові будинки просто змивало водою.

Варто зазначити, що, згадуючи наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС, українці сильно стривожилися, дізнавшись про те, що сталося на значно більшій греблі. Проте в Укргідроенерго запевнили, що ситуація на ДніпроГЕС є контрольованою. Загрози прориву – ні.

"Нелюди не заспокоїлися, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі", — йдеться у повідомленні.

Станом на 07:40 пожежа на станції все ще тривала. Рятувальники роблять все задля ліквідації наслідків.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в соцмережах написав, що російська ракета потрапила в тролейбус, що рухався через дамбу. У ньому були люди.

Нові подробиці атаки розповів голова Запорізької ОВ Іван Федоров.

"Ворог цілив по критичній інфраструктурі, яка не має жодного відношення до військових, жодного відношення до військової промисловості. Суто критична інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність наших мешканців. Одним з таких об'єктів є ДніпроГЕС. Дійсно сьогодні на дану годину рух автівок через ДніпроГЕС перекрито", — розповів він.

За даними Федорова, частина інфраструктури постраждала.

"Наразі рятувальники працюють на території і ДніпроГЕС, і всіх інших пошкоджених об'єктах. Трохи згодом дамо розширену інформацію. Наша мета — відновити все якомого швидше, щоб відновити рух. Я впевнений, що нам це вдасться найближчими годинами, максимум — одна доба для відновлення руху", — резюмував голова Запорізької ОВА.

На жаль, внаслідок російського терору у Запоріжжі є поранені та загиблий. За останніми даними (на 9 ранку) поранено 8 людей, 1 людина загинула. Скільки постраждало саме на греблі — не уточнюється.

Нагадаємо, що удар по ДніпроГЕС, на жаль, є не єдиним у Запоріжжі. Більше про атаку ви можете прочитати на сайті "Телеграфа", перейшовши за посиланням.