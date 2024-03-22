Масштабний удар по енергетиці: у яких містах немає електрики (оновлюється)

Аварійні графіки відключення світла введені у ряді областей

Росія вночі 22 березня здійснила масштабну атаку на енергетичну систему України останнім часом. Є попадання в об’єкти генерації та системи розподілу у різних галузях.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, ворог хотів не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій у роботі енергосистеми країни.

"На жаль, є влучення та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Крім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС", — заявив Галущенко.

Він додав, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Так, аварійні графіки відключення світла запроваджено у Сумській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Крім того, після нічної атаки повністю знеструмлено Харків — там метро працює тільки як укриття.

На Дніпропетровщині у Кривому Розі лікарні та інші об’єкти інфраструктури переходять на генератори. Також у Кам’янську без світла більшість міста, відключені об’єкти тепло- та водопостачання. Графіки аварійних відключень світла запроваджено у Павлограді та Жовтих Водах.

Крім того, під час повітряної тривоги безпілотник окупантів потрапив до об’єкта енергетичної інфраструктури на Стрийщині у Львівській області. Почалася пожежа. Нині його гасять пожежники. Станом на даний момент інформації про постраждалих не надходило, повідомив голова ОВД Максим Козицький.

Крім цього, внаслідок нічних обстрілів є кілька знеструмлених залізничних ділянок, задіяли резервні схеми живлення та тепловози, всі потяги продовжують рух.

Зокрема, у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включаючи швидкісні електропоїзди Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою.

Станом на 08:40 у Харкові починають подавати воду споживачам за допомогою альтернативних джерел енергії. Про це повідомив у нацмарафоні міський голова Ігор Терехов. За його словами, об’єкти "Харківських тепломереж" працюють на генераторах — це допоможе підключити до теплопостачання 40 тис. абонентів. Терехов підтвердив, що Харків повністю знеструмлений.

В Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

Як повідомили в Укрзалізниці, Харківський вокзал переведений на резервне харчування, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відкриті для відвідувачів.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні Росія також атакувала Україну ракетами. Атака сталася після тривалої перерви. Більшість ракет було спрямоване на столицю України. У Києві після масштабних обстрілів зафіксовано руйнування, є постраждалі.