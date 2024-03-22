РФ обстріляла ДніпроГЕС: влада показала перші фото та відео наслідків на греблі
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Ситуація в енергетиці контрольована
Вранці 22 березня армія РФ вдарила по ДніпроГЕС. Рятувальники ліквідують наслідки чергового теракту, а влада вже публікує фото.
Їх виклав у себе у Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури, частиною якої є також Дніпровська ГЕС, спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях. Проте загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає.
Рятувальники та енергетики вже працюють, щоб оперативно повернути світло.
Перші офіційні фото з пошкодженої греблі у Запоріжжі виглядають так:
На них можна побачити, що постраждала як сама ГЕС, так і автомобільний міст, який розташований на ній. Знищено цивільний транспорт.
Нагадаємо, що про те, де саме знаходиться ДніпроГЕС, а також про те, коли ліквідують наслідки обстрілу, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".