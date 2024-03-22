Укр

РФ обстреляла ДнепроГЭС: власти показали первые фото и видео последствий на плотине

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
РФ обстреляла ДнепроГЭС: власти показали первые фото и видео последствий на плотине Новость обновлена 22 марта 2024, 10:22

Ситуация в энергетике контролируемая

Утром 22 марта армия РФ ударила по ДнепроГЭС. Спасатели ликвидируют последствия очередного теракта, а власти уже публикуют фото.

Их выложил у себя в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в результате обстрела энергетической инфраструктуры, частью которой также является и Днепровская ГЭС, наблюдаются проблемы с электроснабжением в некоторых областях. Однако, в общем, ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет.

Спасатели и энергетики уже работают, чтобы оперативно вернуть свет.

Первые официальные фото с поврежденной плотины в Запорожье выглядят следующим образом:

На них можно увидеть, что пострадала, как сама ГЭС, так и автомобильный мост, который расположен на ней. Уничтожен гражданский транспорт.

Напомним, что о том, где именно находится ДнепроГЭС, а также о том, когда ликвидируют последствия обстрела, вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Теги:
#Украина #Россия #ДнепроГЭС