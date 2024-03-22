РФ обстреляла ДнепроГЭС: власти показали первые фото и видео последствий на плотине
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Ситуация в энергетике контролируемая
Утром 22 марта армия РФ ударила по ДнепроГЭС. Спасатели ликвидируют последствия очередного теракта, а власти уже публикуют фото.
Их выложил у себя в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в результате обстрела энергетической инфраструктуры, частью которой также является и Днепровская ГЭС, наблюдаются проблемы с электроснабжением в некоторых областях. Однако, в общем, ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет.
Спасатели и энергетики уже работают, чтобы оперативно вернуть свет.
Первые официальные фото с поврежденной плотины в Запорожье выглядят следующим образом:
На них можно увидеть, что пострадала, как сама ГЭС, так и автомобильный мост, который расположен на ней. Уничтожен гражданский транспорт.
Напомним, что о том, где именно находится ДнепроГЭС, а также о том, когда ликвидируют последствия обстрела, вы можете прочитать в материале "Телеграфа".