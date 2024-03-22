Два прямых попадания: о последствиях ракетных ударов по ДнепроГЭС рассказали в "Укргидроэнерго"

Российские террористы били прицельно

Утром в пятницу, 22 марта, Россия обстреляла Запорожье и ряд других городов Украины, были прямые попадания по ДнепроГЭС, которые привели к серьезным повреждениям. Пока неизвестно, можно ли будет восстановить объект.

Прямые ракетные удары пришлись по ГЭС-1 и ГЭС-2. Восстановление второй станции находится под вопросом, заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота журналисту издания "Радио Свобода".

"На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощности она сможет работать. Именно из-за попадания, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2", ― сказал Сирота.

Сейчас ГЭС-2 находится в критическом состоянии. Станция ГЭС-1 тоже не работает после ракетного удара. Сейчас в "Укргидроэнерго" принимают все необходимые меры из-за вывода из строя станций.

Несмотря на это, ситуация контролируемая. Угрозы прорыва нет. Энергетики и спасатели продолжают работу на объекте.

Напомним, что утром 22 марта на ДнепроГЭС начался пожар после попадания вражеских ракет. Воздушная тревога звучала по всей стране. Россия выпустила по Украине более 150 воздушных целей. Это были дроны типа "шахед" и разные виды ракет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти показали первые фото после взрывов на ДнепроГЭС. На снимках видны последствия вражеской атаки.