"Все збили, але є прильоти": у мережі опублікували відео ракетної атаки на Севастополь

У Криму одна з найбільших ракетних атак із початку повномасштабної війни

Увечері 23 березня Крим зазнав масової ракетної атаки, внаслідок якої у Севастополі та інших містах чули велику кількість вибухів. Тим часом у мережі почало з’являтися все більше відео того, що там відбувалося.

Тим часом у місцевих telegram-каналах повідомляють, що у різних районах Севастополя можна знайти величезну кількість уламків.

Місцевий "губернатор" Михайло Развожаєв повідомив, що над містом нібито було збито щонайменше 10 ракет. За його словами, на вулиці Руднєва ракета потрапила в "офісну будівлю", а на вулицях Батумській, Гранатній, Юхариній Балці та в районі Качинського шосе помічені падіння осколків.

Представник окупаційних "влад" додав, що в частині з цих місць спостерігається пошкодження будівель. Примітно, що раніше він повідомляв про спалах трави, а деякі задимлення він називав "застосуванням табельних засобів маскування".

Варто зазначити, що на тлі цього повідомлялося про вибухи в районі Козачої гавані, де дислокується 810 бригада морської піхоти РФ. До місця вже вирушила велика кількість машин швидкої допомоги.

Також надходила інформація про вибухи на аеродромі Бельбек, а також злет звідти літаків тактичної авіації. Мабуть, таким чином окупанти захотіли врятувати свої машини. Крім того, було зафіксовано проліт ракет над Балаклавою, проте не виключено, що це були ракети росіян, запущені з Сакського району.

Користувачі мережі вже припустили, що потужний удар по Криму було здійснено через те, що росіяни відтягли звідти свої ППО для захисту об’єктів нафтової промисловості.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 23 березня безпілотник упав на території Оскольського електрометалургійного комбінату у Старому Осколі у Білгородській області. Щонайменше два цехи пошкоджені.