Война — день 760: массированная ракетная атака в оккупированном Крыму, "прилеты" в Белгороде

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты продолжают оказывать давление на украинские позиции по всей линии фронта и концентрируют основные усилия на Новопавловском направлении. Хотя основное количество боевых действий идет на востоке, но и на юге оккупанты существенно увеличили количество атак. Вместе с тем Украина и Россия продолжают обмениваться ударами дальнобойным оружием из-за чего взрывы звучат по обе стороны линии фронта далеко от мест боевых столкновений.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Аналитики установили, что во время вечернего обстрела Севастополя несколько крылатых ракет попали в здание главного узла связи Черноморского флота РФ.

С ситуацией в Украине за 21 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 757: россияне устроили массированный ракетный удар по Киеву, есть пострадавшие

Информацию за 22 марта смотрите по ссылке: Война — день 758: Украина приходит в себя после массированной атаки ракет и дронов

О том, что происходило 23 марта, читайте в материале: Война — день 759: Россия усилила провокации и террор, но Украина держит позиции