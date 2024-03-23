Враг обстрелял 140 населенных пунктов за сутки: как выглядит ситуация на фронте на карте

Оккупанты из артиллерии бьют по 9 областям Украины

Идет 759-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 22 марта на фронте произошло 69 боевых столкновений. Кроме того, россияне нанесли 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершили 92 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Под артиллерийским огнем находились около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны. Это произошло в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении наши воины отразили 7 атак противника. Бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. При поддержке авиации, враг пытался прорвать оборону наших войск.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 5 атак врага. Россияне атаковали в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клещеевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении украинские воины отразили 10 атак противника. Бои шли в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное. За сутки враг при поддержке авиации 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление на карте deepstate

На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации, 10 раз, атаковали позиции наших воинов. Это произошло в районах населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и возле Работино на Запорожье.

Ореховское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении враг продолжает пытаться выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки 22 марта, россияне осуществили 2 штурма позиций украинских войск.

Как сообщал "Телеграф", после 6 часов утра в субботу, 23 марта, российский Белгород подвергся атаке беспилотников. В результате в городе повреждены жилые дома и здание бизнес-центра.