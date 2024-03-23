Враг обстрелял 140 населенных пунктов за сутки: как выглядит ситуация на фронте на карте
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Оккупанты из артиллерии бьют по 9 областям Украины
Идет 759-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 22 марта на фронте произошло 69 боевых столкновений. Кроме того, россияне нанесли 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершили 92 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Под артиллерийским огнем находились около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны. Это произошло в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Лиманском направлении наши воины отразили 7 атак противника. Бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. При поддержке авиации, враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении наши защитники отразили 5 атак врага. Россияне атаковали в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клещеевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские воины отразили 10 атак противника. Бои шли в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное. За сутки враг при поддержке авиации 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации, 10 раз, атаковали позиции наших воинов. Это произошло в районах населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и возле Работино на Запорожье.
На Херсонском направлении враг продолжает пытаться выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки 22 марта, россияне осуществили 2 штурма позиций украинских войск.
Как сообщал "Телеграф", после 6 часов утра в субботу, 23 марта, российский Белгород подвергся атаке беспилотников. В результате в городе повреждены жилые дома и здание бизнес-центра.