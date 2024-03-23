Ворог обстріляв 140 населених пунктів за добу: як виглядає ситуація на фронті на карті

Окупанти з артилерії б’ють по 9 областях України

Триває 759-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 22 березня на фронті сталося 69 бойових зіткнень. Крім того, росіяни завдали 88 ракетних і 143 авіаційних ударів, здійснили 92 обстріли з РСЗВ за позиціями наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем перебувало близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три безуспішні штурми позицій Сил оборони. Це сталося в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

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На Лиманському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника. Бої точилися в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. За підтримки авіації ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога. Росіяни атакували в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника. Бої йшли в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне. За добу ворог за підтримки авіації 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Новопавлівський напрямок на карті deepstate

На Оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації 10 разів атакували позиції наших воїнів. Це сталося в районах населених пунктів Старомайорське, на південь від Новодарівки Донецької області та біля Роботиного на Запоріжжі.

Оріхівський напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку ворог продовжує намагатися вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу 22 березня росіяни здійснили 2 штурми позицій українських військ.

Як повідомляв "Телеграф", після 6 години ранку в суботу, 23 березня, російський Бєлгород зазнав атаки безпілотників. В результаті у місті пошкоджено житлові будинки та будівлю бізнес-центру.