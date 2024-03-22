Це наблизить перемогу: Сирський анонсував переформатування в армії

Процес запущено і надалі він буде лише нарощуватися

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що деякі угруповання військ в Україні будуть переформатовані. Зокрема, йдеться про перерозподіл управлінського кадрового потенціалу.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ ввечері 22 березня. Сирський відзначив, що за десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів.

"Наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів — спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління", — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Він пояснив, що деякі угруповання військ будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл.

Одним із пріоритетів Сирський назвав налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. За його словами, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії РФ з перших днів повномасштабного вторгнення.

Крім того, важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом.

"Цей процес уже запущено і надалі він буде лише нарощуватися. Посилюємо оборонні спроможності, щоб й надалі нищити ворога та наближати перемогу", — наголосив Сирський.

Раніше "Телеграф" писав, що Головком ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит не лише у ЗСУ, а й інших підрозділах. Мета перевірок — виявити проблеми в оборонному секторі та у найкоротші терміни знайти їхні рішення.