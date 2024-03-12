"Аудит Сирського": у Раді назвали п’ять напрямків перевірки сектору оборони

В Україні планують розподілити будівництво фортифікаційних споруд, визначити терміни виготовлення БПЛА і не лише

Головком ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит не лише у ЗСУ, а й інших підрозділах. Мета перевірок — виявити проблеми в оборонному секторі та у найкоротші терміни знайти їхні рішення.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з прав людини Руслан Горбенка. За його словами, є п’ять напрямків так званого аудиту Сирського.

Горбенко зазначив, що сектор безпеки охоплює не лише ЗСУ, а й МВС, Національну гвардію, прикордонників, СБУ та інші правоохоронні органи. Новий закон про мобілізацію насамперед передбачає впровадження обліку цих категорій, а аудит відкриває можливість до мобілізації, наприклад, патрульних поліцейських. За словами нардепа, у Патрульній поліції є багато "мотивованих хлопців", які пройшли АТО у 2014-2016 роках.

"ТЦК не має доступу до обліку цих людей, які перебувають у секторі безпеки країни. Але чому ми не можемо запрошувати цих людей до ТЦК, щоб психологи з ними працювали та мотивували йти до ЗСУ?", — зазначив Горбенко.

Другий напрямок аудиту – це логістика. Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що на складах було 26 тисяч дронів, які ніяк не могли довезти на фронт. Також у планах нового головкому розглянути скарги командирів на ремонт техніки.

"І тут також потрібен аудит, бо якщо в ремонті працюють безрукі, які можуть лише фарбувати привезені з-за кордону танки, а хлопці потім місяць-півтора у рембаті його допрацьовують, то так не повинно бути. Хлопці розповідають, що їм доводиться виходити на "нуль" і шукати запчастини у підбитих танках, щоб тільки наш танк поїхав", — розповів Горбенко.

Ще один напрямок аудиту — це виготовлення боєкомплекту та дронів. Зеленський анонсував, що у 2024 році Україна планує виготовити мільйон дронів, але має бути чіткий графік їх виробництва та постачання.

"Є ж випадки, що у нас три-чотири місяці дронів немає, а потім на п’ятий місяць навалили. Але ж війна триває щодня. І ось за цим повинні стежити департаменти, які працюють у ЗСУ та Міноборони", — наголосив нардеп.

І п’ятий пункт аудиту – це фортифікаційні споруди. В Україні багато комунальних підприємств, де є заброньовані співробітники та техніка, тому, вважає Горбенко, їх можна та потрібно залучати для будівництва цих споруд.

Нардеп додав, що у гарячих точках мають працювати спеціальні інженерні полиці, які мають броньовані екскаватори. А у тилу цим нехай займаються комунальні підприємства.

"Якщо в бригадах ми створили роти БПЛА, то точно повинні бути роти, які будують фортифікаційні споруди. Щоб вони могли це робити самостійно. Кабмін виділив гроші, і зараз ми проводитимемо тендери, але вони не проходять швидко, потім ми даємо термін виконання цих робіт — а це весь час", — підсумував Горбенко.

Детальніше про плани нового головкому та можливі зміни до ЗСУ читайте у нашому матеріалі " Навіщо тримати у ЗСУ тих, хто не воює: нардеп про відмовників, підвищення "бойових" та аудит Сирського".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому ідея Сирського провести аудит провальна. За словами екс-командира роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Євгена Дикого, ЗСУ не можуть триматися виключно на бійцях, задіяних на передовій.