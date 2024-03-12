"Аудит Сырского": в Раде назвали пять направлений проверки сектора обороны

В Украине планируют распределить строительство фортификационных сооружений, определить сроки изготовления БПЛА и не только

Главком ВСУ Александр Сырский проводит аудит не только в ВСУ, но и других подразделениях. Цель проверок — выявить проблемы в оборонном секторе и в кратчайшие сроки найти их решения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета по правам человека Руслан Горбенко. По его словам, есть пять направлений так называемого "аудита Сырского".

Горбенко отметил, что сектор безопасности охватывает не только ВСУ, но и МВД, Национальную гвардию, пограничников, СБУ и другие правоохранительные органы. Новый закон о мобилизации, в первую очередь, предусматривает внедрение учета этих категорий, а аудит открывает возможность к мобилизации, например, патрульных полицейских. По словам нардепа, в Патрульной полиции есть много "мотивированных ребят", которые прошли АТО в 2014-2016 годах.

"У ТЦК нет доступа к учету этих людей, которые числятся в секторе безопасности страны. Но почему мы не можем приглашать этих людей в ТЦК, чтобы психологи с ними работали и мотивировали уходить в ВСУ?", — отметил Горбенко.

Второе направление аудита — это логистика. Не так давно президент Владимир Зеленский рассказал, что на складах было 26 тысяч дронов, которые никак не могли довезти на фронт. Также в планах нового главкома рассмотреть жалобы командиров на ремонт техники.

"И здесь также нужен аудит, потому что если в ремонте работают безрукие, которые могут только красить привезенные из-за границы танки, а ребята потом месяц-полтора в рембате его дорабатывают, то так не должно быть. Ребята рассказывают, что им приходится выходить на "ноль" и искать запчасти в подбитых танках, чтобы только наш танк уехал", — рассказал Горбенко.

Еще одно направление аудита — это изготовление боекомплекта и дронов. Зеленский анонсировал, что в 2024 году Украина планирует изготовить миллион дронов, но должен быть четкий график их производства и поставок.

"Есть же случаи, что у нас три-четыре месяца дронов нет, а потом на пятый месяц навалили. Но ведь война продолжается каждый день. И вот за этим должны следить департаменты, работающие в ВСУ и Минобороны", — подчеркнул нардеп.

И пятый пункт аудита — это фортификационные сооружения. В Украине много коммунальных предприятий, где есть забронированные сотрудники и техника, поэтому, считает Горбенко, их можно и нужно привлекать для строительства этих сооружений.

Нардеп добавил, что в горячих точках должны работать специальные инженерные полки, у которых есть бронированные экскаваторы. А в тылу этим пусть занимаются коммунальные предприятия.

"Если в бригадах мы создали роты БПЛА, то уж точно должны быть роты, которые строят фортификационные сооружения. Чтобы они могли это делать самостоятельно. Кабмин выделил деньги, и сейчас мы будем проводить тендеры, но они не проходят быстро, потом мы даем срок выполнения этих работ – а это все время", — подытожил Горбенко.

Подробнее о планах нового главкома и возможных изменениях в ВСУ читайте в нашем материале "Зачем держать в ВСУ тех, кто не воюет: нардеп об отказниках, повышении "боевых" и аудит Сырского".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему идея Сырского провести аудит провальная. По словам экс-командира роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгения Дикого, ВСУ не могут держаться исключительно на бойцах, задействованных на передовой.