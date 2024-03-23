Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні: що там буде

Зокрема на протиповітряну оборону України виділять 20 мільйонів фунтів стерлінгів

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю у 60 млн фунтів стерлінгів (близько 70 млн доларів США). До його складу увійдуть системи протиповітряної оборони та безпілотники.

Про це сказано у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter (X). Зазначається, що Україна отримає військове обладнання та озброєння, яке потрібно у поточний момент.

"Новий пакет військової підтримки у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, який адмініструється Великою Британією, надасть нові сучасні безпілотники для підтримки Збройних сил України. Він також включатиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів на системи протиповітряної оборони, які допоможуть убезпечити небо України", – сказано у повідомленні.

Як писав "Телеграф", нещодавно 10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС у Великій Британії. Вони навчалися управлінню західними винищувачами F-16.

У вівторок, 19 березня, під час 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні. Головною темою зустрічі стало постачання боєприпасів, систем ППО та інших потрібних Україні видів озброєння.