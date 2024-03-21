ЗМІ: Майже всі російські ракети, які летіли на Київ, мали одне завдання

Українські сили ППО добре відпрацювали по ворожих ракетах, зазначили у розвідці

Армія РФ вдарила по Києву вранці 21 березня з однією метою — зруйнувати об’єкти Головного управління розвідки Міноборони України. Всі ракети, які вдалося збити над столицею, були спрямовані в те саме місце.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у ГУР МО. За їхньою інформацією, всі ракети були збиті і окупантам не вдалося досягти бажаного.

"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Усі вони збиті", — сказали в ГУР.

Нагадаємо, що рано вранці 21 березня армія РФ атакувала Україну, зокрема Київ, 31 ракетою, серед яких 2 балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" та "Кинжал", а також 29 крилатих ракет Х-101/Х-555. Внаслідок обстрілу в столиці постраждали житлові будинки, спалахнули автомобілі, а в одному з дворів утворилася величезна вирва від вибуху, також зруйновано склад магазину Rozetka. За інформацією влади, внаслідок атаки постраждали кілька людей, на щастя обійшлося без постраждалих.

Одну із ворожих ракет українські сили ППО змогли збити зі звичайного кулемета. У мережі показали епічне відео, яке вразило українців.

Водночас посол США в Україні Бріджіт Брінк назвала свою версію атаки Росії по Києву через довгий час. Вона припустила, що таким чином Путін міг відповісти на обговорення "формули миру Зеленського", яке відбулося вчора в столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські повстанці прокоментували обстріл Києва. За їх словами, Путін уже поплатився за удар по Україні життям своїх військових у Білгородській області.