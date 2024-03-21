У Миколаєві приліт, росіяни вдарили балістикою: подробиці

Вже відомо про 1 загиблого

Четвер, 21 березня, в Україні видався неспокійним, адже після ранкової масової ракетної атаки Росією на Київ, вдень у Миколаєві прогримів потужний вибух. Попередньо, росіяни завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М".

Про це повідомляють моніторингові чати. Вибух у місті також підтвердив і міський голова Олександр Сєнкевич.

"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото", — написав він.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що є постраждалі. Одну жінку травмовано, поранення легкого ступеня.

Деякі чати у мережі пишуть, що балістична ракета була запущена з акваторії Криму.

Також на фото з місця подій видно, що здіймається значний клуб диму.

О 15:10 Кім повідомив, що 1 чоловік загинув та 4 людини постраждали, серед них 3 жінки та чоловік. За його словами, пошукові роботи ще тривають.

О 16:24 начальник Миколаївської ОВА повідомив вже про 6 постраждалих, одній людині допомога надана амбулаторно.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок ранкового удару по Києву пошкоджено багатоповерхівки та спалахнули авто.